La Ferrari sceglie anche Viterbo come set fotografico per la nuova cabrio Portofino

Mercoledì 14 Luglio 2021, 19:17

La Ferrari, per la cabrio Portofino (erede della Califorinia T.) ha scelto come set fotografico il centro storico di Viterbo. Obiettivo: mettere in evidenza la bellezza del modello di auto e quella del luogo.

La Portofino è una coupé-cabriolet, dotata di un tetto in alluminio che in 14 secondi si ripiega automaticamente nel cofano posteriore. Raffinato l’abitacolo, che si distingue per la configurazione 2+2, ossia è provvisto di due poltroncine posteriori.

L’abitacolo è sportivo ma elegantemente rivestito in pelle, plancia compresa, e il volante multifunzione ospita il caratteristico “manettino” per variare la taratura delle sospensioni e la risposta di motore, cambio ed Esp. Il propulsore della Ferrari Portofino è un 3.9 V8 sovralimentato da due compressori con turbine twin scroll.