A metà mattina è arrivata anche la pioggia. Una strizzata d’occhio da un cielo appesantito da una bava di vento di Ponente. Qualche goccia piena di sabbia sufficiente per provare a sporcare le vetrine tirate a lucido. Una festa, come era nelle previsioni, non c’è sta. Poca gente in giro la mattina. Numeri migliori nel pomeriggio. Nessuna sindrome da day after ma almeno adesso il ruggito del silenzio fa meno rumore.Spento nei passi che raddoppiano per le strade. Nei sorrisi dietro le vetrine dei negozi e in un cartello che, idealmente, li rappresenta tutte. L’ha scritto Ivan Guerrini, titolare del bar centrale di piazza del Plebiscito, con una penna rossa: ‘Bentornati’. «A noi, a voi, a tutti dopo migliaia di ore passati chiusi in casa», dice Guerrini. Il bottino della mattinata non vale la voce ‘altre spese’ della bolletta della corrente. Parla di «35 caffè, 15 cappuccini, una ventina di pasta e qualche succo di frutta. Ma ci accontentiamo. Il cuore della città ha ripreso a battere».Un cuore malato. Incapace di reggere le alte frequenze e di lanciarsi come il cestello di una lavatrice in centrifuga. Singhiozza, arranca, annaspa in una macchia nera. Quella che conosce bene chi dopo essersi scoperto, improvvisamente, fragile convive con la paura. Un passo azzardato e il respiro si stiracchia svuotando muscoli e polmoni. Un passo in più e la terra crolla sotto i piedi. «La paura di tornare al punto di partenza c’è – dice Alessia Mancini, assessore allo sviluppo economico –. Ho fatto una passeggiata in centro, per certi versi mi è sembrato un normale lunedì. Un tempo, per uscire dallo stallo, non c’è. Vedere tante vetrine aperte, ieri mattina, è stato un bel segnale di speranza».Gli affari, quelli che preoccupano e che non fanno dormire, vanno a corrente alternata. Bene per alcuni: «stiamo lavorando, c’è ripresa e voglia», spiega Alessia Di Marco, abbigliamento sportivo. Male per altri: «Se fossi rimasto a casa sarebbe stata la stessa cosa», dice Filippo titolare di un gioielleria. Nell’ottica del gioco e nella capacità di spesa che la crisi ha assottigliato: primum vivere, deinde philosophari. Nella convinzione, identica per tutti, che la fiducia sia bene primario: «Siamo in un momento di rodaggio ma ci siamo – spiega Nicky Scuderi, titolare di un negozio in centro . Dopo il 2 giugno ci sarà una visione più chiara». L’idea è quella di una città destinata, come le altre, a fare l’elastico per i prossimi mese. Nel gergo ciclistico significa perdere contatto e ricucire con il gruppo. In questo caso tra dubbi e paure, tra ascesa e timore di ricadute. Tra conti che non tornano e posti di lavoro, e vite, da salvare e continuare a portare avanti.