Fase 2, ristoranti e bar con il freno a mano tirato: pochi quelli che ripartiranno domani

Vince la prudenza. Nella città che cerca di ritrovare, spazi, identità e abitudini, pochi i ristoranti che domani alzeranno la saracinesca. Tra le ragioni: timore di incassi deludenti e il ritardo con le quali le linee guida sono arrivate dagli uffici della Regione Lazio. «Solo nella mattinata di sabato. Troppo poco tempo per organizzarci – dice Laura Belli, titolare dei Giardini di Ararat, agriturismo ai piedi dei monti cimini – aspettiamo ancora qualche giorno, poi prenderemo una decisione». Sulla stessa linea la maggiore parte delle attività in centro, bar compresi (pure se in misura minore), che continueranno a puntare sul take away.

«Siamo ansiosi di tornare al lavoro ma vogliamo farlo in piena sicurezza – spiega Michele Schirripa del Lab, ristorante e lounge bar in Piazza del teatro – stiamo studiando il documento e capire come possiamo fornire ai clienti il miglior servizio possibile. Il locale dovrà cambiare, avrà una nuova veste, siamo pronti a raccogliere una nuova sfida».

Dopo due mesi di fermo la voglia di riprendere la marcia non manca. Anche perché, nel corso dei mesi, bollette, finanziamenti e fatture dei fornitori sono continuate a arrivare. «Ma con queste regole aprire è controproducente – spiega Giuliano Proietti che con la famiglia gestisce il ristorante Tre Re, nel cuore della città –. Contiamo ci saranno delle novità». Per molti ristoratori le misure, sebbene alleggerite, restano ancora scoraggianti.

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali infatti, il documento prevede che «ogni locale debba prevedere una corretta distribuzione dei tavoli e dei posti a sedere in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo, comunque non inferiore ad almeno 1 metro. Il distanziamento può essere inferiore se si adottano opportune misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie fra i tavoli e/o fra le sedute, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento».

E ancora che «le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono sedere a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti. Le barriere di separazione, così come i tavoli e le sedute, devono essere igienizzati ad ogni cambio di clienti». Tra tanti che hanno scelto di aspettare, c’è anche chi, come Mario Di Dato, titolare del ristorante ‘O Sarracino in via Cavour ha deciso di aprire dopo che, dal 4 maggio, aveva puntato sull’asporto e le consegne a domicilio.

«Da 70 posti siamo passati a 20. Le nuove linee guida ci costringono a questo – spiega Di Dato – siamo pronti a tornare al lavoro, per noi e anche per l'intera città, dopo 60 giorni una luce che si accende è un ritorno alla normalità per tutti. Pian piano ne usciremo».

