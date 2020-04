© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Troppi ritardi nell’erogazione. Ci sono centinaia di famiglie senza entrate da due mesi. Da noi, ormai, è una richiesta continua di aiuto». Fortunato Mannino, segretario della Cisl, descrive una situazione davvero complicata dovuta ai lunghi tempi per il pagamento della cassa integrazione in deroga. Migliaia di lavoratori attendono proprio quell’assegno che, seppur magro rispetto allo stipendio percepito prima che il Covid-19 arrivasse a stravolgere le vite, consentirebbe almeno di fare la spesa. «Perché la drammaticità in cui vivono diverse persone è proprio quella di non avere più soldi nemmeno per il cibo. Molti si fanno comprare qualcosa dai genitori pensionati, altri fanno affidamento sui pacchi dei Comuni o delle associazioni di volontariato. Ma quanto potranno andare avanti così?», si chiede il sindacalista.I numeri recuperati dalla Cisl fotografano una realtà in cui i tempi della burocrazia non si conciliano affatto con le esigenze delle famiglie. “Per quanto concerne la cassa integrazione ordinaria – spiega Mannino – all’Inps sono pervenute 1.228 domande, di cui 977 già autorizzate. L’istituto di previdenza ha sinora evaso l’80% delle richieste, manca quindi solo una piccola percentuale di lavoratori che ancora aspettano di ricevere l’assegno. Ma per la cig in deroga i problemi sono ben peggiori”. Ed è qui che per la Cisl sta il nodo da sciogliere in tempi rapidi per contenere ricadute sociali già pesantissime. “Per questa tipologia di ammortizzatore sociale, alla Regione Lazio sono pervenute 1.494 richieste di cui 914 sono già state autorizzate. Appena il 3%, però, risultano pagate”.Il motivo per Mannino sta nel mancato rispetto dell’accordo sottoscritto tra Abi, sindacati e Regioni. Nelle scorse settimane anche il Lazio ha aderito alla Convenzione nazionale sull’anticipazione sociale per permettere ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga di poter godere dell’anticipazione da parte di alcuni istituti bancari. “Eppure, diversi lavoratori si sono recati in banca o alle Poste per sentirsi dire di non aver ricevuto alcuna informazione, di non sapere nulla dell’anticipo oppure di doversi ancora attrezzare”, denuncia Mannino. Che conclude: “È vero, il Lazio è la regione di testa per autorizzazione delle domande di cig in deroga lavorate e inviate all’Inps per la liquidazione. Ma se le banche non fanno la loro parte, tutti questi sforzi saranno vanificati sulle spalle dei lavoratori”.