Viterbo, ennesima scazzottata in pieno giorno: a piazza del Sacrario interviene la Municipale

Ennesima scazzotta a Viterbo. Questa volta in pieno giorno, tra le decine di persone che iniziano ad affollare il capoluogo della Tuscia per gli appuntamenti legati a Santa Rosa. Pochi minuti fa, a piazza dei Caduti, un italiano e un immigrato con regolare permesso di soggiorno se le sono date di santa ragione davanti agli occhi increduli del passanti.



Richiamata dalla urla della gente intorno, una pattuglia della polizia locale che passava lungo via Marconi è intervenuta cogliendo i due sul fatto e separandoli. Quindi, sono arrivati anche gli uomini della Polizia e i carabinieri. I due non hanno riportato ferite tali da necessitare l'intervento dei medici. Ma probabilmente se gli agenti della municipale non fossero intervenuti così tempestivamente, sarebbe andata molto peggio visto il livore con cui avevano iniziato a colpirsi. All'origine della lite sembra ci siano motivi personali.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47



