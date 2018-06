Viterbo, Elpidio Micci (Fi) è mister preferenze con 827 voti

di Massimo Chiaravalli

Ballottaggio a Viterbo per Giovanni Arena, candidato sindaco del centrodestra, con il 40,22%. A sfidarlo sarà Chiara Frontini (distaccatissima al 17,55%) della civica Viterbo 2020, oggi consigliera di opposizione all'uscente amministrazione di centrosinistra.Mister preferenze di questa tornata elettorale risponde al nome di Elpidio Micci. Il candidato di Forza Italia via frazione di Grotte Santo Stefano, consigliere uscente, è riuscito a superare gli oltre 500 concorrenti ottenendone ben 827. Ma tutto questo particolare podio è colorato di azzurro, e un po' anche di rosa, visto che al secondo e terzo posto figurano altre due esponenti del partito di Silvio Berlusconi: la consigliera comunale uscente Antonella Sberna e Isabella Lotti.Scrutinate tutte le 66 sezioni del capoluogo, questi sono i risultati definitivi:(liste Pd, Orizzonte comune e La voce dei giovani viterbesi): 3.524 (10,88%)(Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Fondazione): 13.022 (40,22)(Viterbo 2020 e Viterbo cambia): 5.684 (17,55)(Movimento 5 Stelle): 2.174 (6,71)(Lavoro e beni comuni): 769 (2,37)(Casapound e Viterbo in musica): 1.016 (3,13)(Impegno comune e Viterbo dei cittadini): 3.544 (10,94)(Viva Viterbo e Area civica): 2.640 (8,15)Per i voti di lista, questa la top five:(Fi) 827(Fi) 726(Fi) 473(FdI) 469(FdI) 416Mister preferenze 2018 ha ringraziato così i suoi elettori sul proprio profilo Facebook: «Sono stanco morto - scrive - ma felice per lo straordinario risultato ottenuto, 827 preferenze su tutto il territorio comunale, sento il dovere di ringraziare tutti i miei concittadini anche quelli che hanno fatto scelte diverse, rappresenterò tutti e mi adopererò per tutti come ho sempre fatto.Grazie di cuore».