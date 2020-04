Viterbo, giovane spaccia l'hashish nel condominio: arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccia hashish nel condominio, arrestato 19enne. Nel pomeriggio del 15 aprile, nell’ambito dei servizi mirati a contrastare lo spaccio di droga nel territorio viterbese, la Squadra mobile ha arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un cittadino italiano di 19 anni, residente in una frazione di Viterbo.L’attività di osservazione e pedinamento, compiuta dagli investigatori della Polizia in sicurezza viste le misure per l’emergenza Covid-19, ha consentito di seguire i movimenti sospetti legati a dinamiche di cessione di stupefacenti. Gli agenti hanno quindi proceduto a un intervento, nel quale il giovane è stato individuato e fermato mentre, all’interno del condominio in cui risiede, stava accingendosi a spacciare hashish.Ne aveva disponibile per un quantitativo di 470 grammi, unitamente ad un bilancino di precisione, funzionale alla misurazione delle dosi. L’indagato, come richiesto dalla pm Paola Conti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.