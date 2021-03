Agricoltore ai domiciliari esce di casa per spacciare eroina, arrestato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio di osservazione a distanza, hanno notato un pregiudicato di origini africane, agricoltore, che si era allontanato dalla sua abitazione pur essendo agli arresti domiciliari, e hanno atteso che rientrasse nei pressi della sua dimora, per bloccarlo immediatamente, e sospettando che si fosse allontanato per spacciare.

I militari, supportati dalle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, hanno immediatamente fatto irruzione nella sua abitazione ed hanno dato seguito ad una accurata perquisizione al termine della quale è stato trovato un involucro con 35 grammi di eroina, immediatamente sequestrata.

Lo spacciatore oltre ad essere stato denunciato per evasione è stato quindi dichiarato in arresto per spaccio e risottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

