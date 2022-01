In auto con la droga e senza mascherine, cinque giovanissimi nei guai

In auto con la droga e senza mascherine, fermati dai carabinieri cinque giovanissimi. I militari della compagnia di Viterbo durante un servizio perlustrativo, hanno notato una macchina guidata da un giovanissimo con a bordo 4 coetanei. In 5 in macchina senza nessun dispositivo di protezione (mascherine) per il contrasto al Covid. I carabinieri hanno così deciso di fermarli.

Tutti i giovanissimi hanno iniziato a manifestare un atteggiamento nervoso, anche se potevano essere sanzionati dai carabinieri per il mancato rispetto delle normative. Approfondita l’ispezione con una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati 40 grammi, 20 grammi e 15 grammi di hashish.

Tutti condotti in caserma, e oltre alle sanzioni per le mascherine, tre di loro sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.