Domenica 3 Aprile 2022, 01:20

San Pellegrino, San Faustino e Sacrario: controlli a tappeto nei luoghi della movida viterbese. La Questura di Viterbo, come preannunciato nei giorni scorsi sta continuando a tenere sotto stretta osservazione le aree maggiormente frequentate nel weekend. E i controlli hanno subito portato a un arresto.

Un 34enne è stato fermato in uno dei posti di blocco ed è stato trovato con una piccola quantità di cocaina. Lo stupefacente rinvenuto ha fatto subito scattare un campanello d’allarme. L’uomo, viterbese noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era da tempo “un osservato speciale”. Ragion per cui gli agenti della Squadra mobile hanno deciso di estendere il controllo anche nella sua abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato un etto di cocaina divisa in 8 involucri e materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. Il 34enne è stato subito arrestato e ieri mattina processato per direttissima. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la misura dei domiciliari con autorizzazione a lasciare l’abitazione dal lunedì al venerdì per recarsi al lavoro.

I controlli, garantiti dalla presenza degli equipaggi della Squadra Volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con l’ausilio del reparto prevenzione crimine Lazio che per una volta a settimana arriva a Viterbo, sono finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza nelle aree del centro storico del capoluogo. «Durante le attività - spiega la Questura di Viterbo - , oltre a garantire costante vigilanza dinamica nelle strade delle zone di “San Faustino”, “San Pellegrino” e “Sacrario”, gli operatori hanno effettuato diversi posti fissi di controllo procedendo all’identificazione di oltre 150 persone, tra cui molte con precedenti penali, contestando una sanzione amministrativa e un sequestro di autoveicolo per possesso di sostanza stupefacente».

Gli agenti hanno anche controllato alcuni esercizi pubblici per verificare il rispetto delle vigenti normative di contrasto alla diffusione del virus pandemico. Il servizio di sorveglianza continuerà anche nei prossimi giorni e sarò svolto in alternanza con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, che da tempo ruotano nelle attività e tra i quartieri del capoluogo.