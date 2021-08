Sorpreso in centro con 10 grammi di hashish in tasca, arrestato

Martedì 31 Agosto 2021, 12:43

Gira a piedi in centro con 10 grammi di hashish in tasca, arrestato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo attuato lungo le strade del capoluogo, hanno proceduto al controllo di un senegalese, senza fissa dimora in piazza Martiri d’Ungheria.

Lo straniero, alla vista dei militari assumeva un atteggiamento nervoso senza apparente giustificazione. Fermato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish già divisa in dosi ed è stato quindi tratto in arresto, considerato anche che aveva altri precedenti di polizia, e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.