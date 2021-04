Da Capodimonte a Viterbo per vendere droga, arrestato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo nel pomeriggio di ieri, hanno notato un giovane che girava in via Domenico Corvi, apparentemente senza motivo peraltro trovandosi il Lazio in zona arancione.

Hanno quindi deciso di attuare un servizio di osservazione; dopo qualche minuto hanno visto il giovane vendere una dose di droga ad un altro ragazzo di Viterbo ed immediatamente sono intervenuti per bloccarlo. Durante la perquisiti i militari hanno trovato una dose da 5 grammi di hashish.

Il giovane spacciatore è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo, mentre il giovane acquirente verrà segnalato com assuntore alla Prefettura.

