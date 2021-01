Eroina già divisa in dosi, arrestato viterbese dai carabinieridel nucleo operativo e Radiomobile.

Ieri in serata hanno fermato e arretato in zona Monte Bianco un uomo, bloccato dopo un prolungato servizio di osservazione. Durante la perquisizione i militari hanno trovato occultati 8 grammi di eroina suddivisa in dosi, probabilmente destinati alla piazza di spaccio di Viterbo.

Il viterbese è stato dichiarato in arresto e tradotto nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 10:29

