Tamponi nasofaringei molecolari standard e tamponi rapidi antigenici. Si amplia l’offerta dei test che la Asl garantisce nei drive-in di Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana. È il medico di medico di medicina che valuta l’opportunità di eseguire la seconda tipologia di screening che ha il vantaggio di garantire un referto nella stessa giornata. A Viterbo, ad esempio, sono i volontari della sezione comunale dell’Avis a occuparsi del punto di distribuzione in prossimità del Tribunale di Viterbo (i referti possono essere ritirati a determinati orari: le 9, le 12, le 15 e le 18).

Tre sono i drive in operativi in tutta la Tuscia: a Viterbo, in località Riello, aperto tutti i giorni, sabato e domenica dalle 9 alle 19; all’ospedale di Tarquinia, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14; all’ospedale di Civita Castellana, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. La Asl di Viterbo ribadisce, inoltre, che è possibile eseguire i tamponi rapidi nelle strutture private autorizzate dalla Regione Lazio, al costo di 22 euro. In caso di positività, i cittadini sono contattati per eseguire il tampone molecolare standard nella stessa struttura che poi invia il test al laboratorio di Genetica molecolare di Belcolle per la successiva processazione.

I casi di positività che ogni giorni vengono comunicati dall’azienda sanitaria fanno, pertanto, riferimento ai campioni processati dal laboratorio dell’ospedale di Viterbo. Qui, nella prima fase dell’emergenza, ogni 24 ore veniva analizzato un numero di test pari a circa 250. Numeri quasi triplicati in queste settimane: al momento, sono circa 700 i tamponi che vengono refertati, sempre nell’arco di 24 ore.

Per accedere ai drive in della provincia di Viterbo, non è più necessario mettersi in fila in auto: ora serve prenotare il tampone tramite la piattaforma della Regione Lazio (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home). Basta avere con sé la ricetta dematerializzata e il codice fiscale. Effettuato l’accesso, si può scegliere il giorno e l’ora di esecuzione del tampone. Al termine dell’operazione, viene rilasciato un codice di prenotazione da esibire al drive in.

