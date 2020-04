Viterbo, donate dall’Accademia cinese delle scienze 1.500 mascherine per prof e personale Unitus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza da Covid-19: l’Accademia cinese delle Scienze (Asipp) offre. Il dono è stato confezionato per i dipendenti di Unitus (docenti e personale tecnico-amministrativo) e nasce grazie alla collaborazione tra i due atenei nelle ricerche sulla Fusione nucleare.«Sono stato contattato – spiega Giuseppe Calabrò, direttore del corso di laurea di Ingegneria industriale - personalmente dal collega professor Bingjia Xiao dell’Asipp. Xiao, ospite per un ciclo di lezioni presso l’ateneo viterbese nel 2015 e membro del nostro dottorato di ingegneria in “Engineering for Energy and Environment”, aveva già offerto in dono 17.500 mascherine all’Enea ed altre ancora al consorzio di ricerca Create, ma desiderava far sentire in modo diretto la solidarietà dei colleghi cinesi all’Università della Tuscia».«Questa solidarietà all’interno del mondo scientifico con un gesto così concreto – sottolinea il rettore Stefano Ubertini, l'altra mattina a Gradi per presiedere il primo Cda distanza – ci ha molto colpito e per questo abbiamo voluto darne notizia».La collaborazione tra l’ateneo viterbese e l’Asipp è orientata alla realizzazione del “Tokamak East” (reattore sperimentale superconduttore fusione magnetica). «In modo particolare – precisa Calabrò – contribuiamo alla realizzazione di un sistema di controllo dello smaltimento degli elevati carichi termici sulla parete metallica, grazie ad un accordo di sinergia scientifica che prevede il finanziamento dell’istituto cinese di borse di dottorato. Ma dobbiamo aggiungere che Unitus collabora sempre con Asipp anche per la realizzazione di un impianto sperimentale Dtt (Divertore Tokamak Test) in fase di realizzazione presso il Centro Enea di Frascati».