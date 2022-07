Domenica 17 Luglio 2022, 05:00

Viterbo, una diva del cinema. Ma anche del piccolo schermo. Qui la macchina da presa ha lavorato moltissimo. Alberto Sordi scorrazzava a bordo della sua moto ne “Il vigile”, Arnold Schwarzenegger e Brigitte Nielsen hanno dato vita a “Yado”, all’ex Okay “Grandi magazzini” con Manfredi, Boldi e Villaggio, e ancora “Le comiche”, con Pozzetto. E "I vitelloni" di Fellini.

Al capitolo tv vanno annoverate “Un prete da strada” con Dapporto e le più recenti serie de “I Medici” o “Leonardo da Vinci”. Ma da qui è passato anche un grande regista, Giorgio Capitani, morto nel 2017, la cui moglie Simona Tartaglia era candidata con Chiara Frontini.

Capitani ha portato la città dei Papi in prima serata per un tempo infinito: con “Il maresciallo Rocca” e Gigi Proietti per una decina di anni, e poi anche con “Papa Giovanni” o “Rita da Cascia”.