Lite davanti alla discoteca, in due sparano colpi in aria e minacciano la polizia

Scoppia una lite davanti alla discoteca: due ragazzi sparano colpi di pistola in aria e minacciano la polizia. E' accaduto lo scorso sabato notte, quando gli agenti della squadra volante della Questura di Viterbo sono intervenuti per sedare una rissa, ma al loro arrivo sono stati minacciati con una pistola, utilizzata prima per sparare dei colpi in aria.

All’esito del controllo si è scoperto che l’arma, identica riproduzione di quelle reali e senza il dispositivo di colore rosso, era carica con munizionamento esplosivo ma non letale.

Entrambi i ragazzi, un romeno e un sudamericano, sono stati denunciati in libertà; nei loro confronti sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio.