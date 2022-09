Viterbo, detenuto si scaglia contro gli agenti del carcere: tre poliziotti finiscono in ospedale

Violenta colluttazione tra un detenuto rinchiuso nel carcere di Viterbo e gli agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per placare la sua condotta aggressiva. Tre poliziotti sono finiti in ospedale con contusioni varie.

L'aggressione è avvenuta questa mattina all'interno dell'istituto penitenziario di Mammagialla. Uno dei reclusi, per motivi ancora da chiarire, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro gli agenti presenti. Per tre di loro è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle, dove sono ancora sotto osswervazione.

Un agente ha riportato la rottura del setto nasale, un secondo avrebbe più fratture alle costole.