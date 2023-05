Danneggiamenti, risse, minacce: una lunga scia di reati per due pregiudicati colpiti dal Daspo Willy

Risse, danneggiamenti, minacce, resistenza agli agenti di polizia. Sono pesanti le accuse nei confronti di due viterbesi raggiunti da Daspo Willy, emesso dal questore del capoluogo. In base alla misura non potranno più mettere piede nei locali pubblici o in esercizi aperti al pubblico.

La divisione di polizia Anticrimine della Questura ha notificato due provvedimenti di divieto di accesso a locali pubblic, emessi dallo stesso questore, per due pregiudicati maggiorenni. Il primo perché ritenuto responsabile - negli ultimi tre anni - di aver partecipato in più occasioni a risse e commesso reati quali percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della legge sulle armi.

Non solo, per le minacce nei confronti di altre persone è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Tutti fatti avvenuti all’interno o nei pressi di locali pubblici della città. La misura di prevenzione vale per 2 anni e il divieto di accesso nei locali di pubblico trattenimento è per l’intera provincia di Viterbo.

L’altro pregiudicato è stato sanzionato per essere stato denunciato in più occasioni per furto aggravato, lesioni e interruzione di pubblico servizio - ai danni di avventori di un bar in zona Riello, con aggressione a personale dell’azienda di trasporto Cotral al capolinea dei mezzi. Per lui l'obbligo di rimanere - per due anni - lontano dall’esercizio pubblico indicato.