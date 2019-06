Viterbo Cup, la prima edizione è andata alla Ternana

La prima edizione della Viterbo Cup di calcio giovanile è andata alla Ternana. Ad ospitare l’iniziativa firmata dall’As Viterbo Football club è stato il centro sportivo di Santa Barbara, dove nel corso della giornata sono scesi in campo i ragazzini della categoria esordienti nati dal 2007 al 2009.



Tanto pubblico e in particolare tanti genitori ad assistere agli incontri di buon livello e grande far play in campo e sugli spalti. Alla fine hanno alzato il trofeo le piccole “Fere” che hanno superato in finale per 3 0 la Lazio. Il terzo e quarto posto lo hanno disputato la Romaria e la squadra di casa (nella foto) . Ha vinto la prima ai calci di rigore.



E' stata un'esperienza, come hanno sottolineato gli organizzatori, da ripetere anche nei prossimi anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA