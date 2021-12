Viterbo, crolla una gru nel cantiere del palazzo in costruzione. Paura e danni

Paura a Viterbo per il crollo improvviso di una gru in un cantiere edile in città, lungo via Udine all'Ellera, nel primo pomeriggio di oggi. Forse a causa del vento di tramontana che soffia sul capoluogo, la gru si è spostata fino a cadere sulla palazzina in costruzione.

Fortunatamente non ci sono stati feriti tra gli addetti al cantiere, che ha subito il danneggiamento del ponteggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Viterbo. Immediato un sopralluogo per stabilire la causa del cedimento della gru.