Fratelli d’Italia non vota le delibere di Fondazione e se ne va. Crisi? Macché: per il capogruppo Luigi Maria Buzzi è solo una «richiesta di semplice approfondimento». Ma l’assessore Paolo Barbieri lo smentisce e il parigrado della Lega, Andrea Micci, annuncia che i suoi non andranno più in giunta «finché il quadro non sarà chiarito».I meloniani sono rappresentati da Laura Allegrini (lavori pubblici e centro storico) e Marco De Carolis (cultura e sport), mentre in quota Fondazione sono Alessia Mancini (sviluppo economico) e Paolo Barbieri (tributi e patrimonio). Tutto normale? Non sembra. «De Carolis – dice Barbieri - aveva chiesto di anticipare una delibera, tutti hanno acconsentito». Poi? «Siamo passati a una pratica di rimborso per un danno causato da una buca, su cui dovevamo opporci. Ma la Allegrini ha riferito che Buzzi gli aveva detto di uscire e non votare. Anche il sindaco Giovanni Arena non l’ha presa bene – continua Barbieri - mentre Mancini ha chiesto spiegazioni».La risposta? «L’ha data De Carolis: hanno fatto così perché noi eravamo usciti sulla delibera dell’estate viterbese. Ma le nostre non erano pratiche politiche». Un’altra, ancora di Barbieri, era per affidare un locale all’Emporio solidale di Viterbo con Amore, su richiesta dell’associazione.Fin qui quanto vissuto e riferito dall’assessore di Fondazione. Messa in questi termini, si chiama crisi. La versione di Buzzi però è diversa. «Suona singolare che la richiesta di un semplice approfondimento con il capogruppo di alcune pratiche portate in giunta dagli assessori di Fondazione sia stata interpretata come l’inizio di una crisi a cui non solo non siamo interessati – spiega - ma che troveremmo inopportuna in un momento difficile come questo». Anzi, al contrario «non risulta da nessun atto che gli assessori in quota a FdI si siano dissociati dalle proposte dei colleghi di giunta».Poi cita Andreotti e rilancia la palla nell’altra metà campo. «Gli amici di Fondazione dovrebbero conoscerlo meglio di me: insegnava che a pensar male si fa peccato ma spesso si coglie nel segno. Che in questo caso fa il paio col bue che dice cornuto all’asino». Serve un chiarimento? «Noi ci siamo, come sempre».Ma c’è pure Micci, che invece non considera la cosa una semplice richiesta di approfondimento. «La giunta di ieri – commenta - pare scaraventarci in un clima surreale. In considerazione di ciò, riteniamo a questo punto proficuo un momento urgente di confronto». Dal suo punto di vista ha registrato «spaccature o divisioni che l’organo esecutivo dell’amministrazione non può concedersi». Atteggiamenti che la Lega non ha mai assunto. E va al dunque: c’è una «divergenza politica tra le forze di maggioranza, la cui soluzione non è più rinviabile. Pertanto i nostri assessori – conclude Micci - non parteciperanno più alle riunioni della giunta, finché il quadro non sarà chiarito».