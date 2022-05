Domenica 8 Maggio 2022, 05:35

Comincia ad alzarsi il sipario, poco a poco, sulla rosa dei nomi che comporranno la lista Viterbo cresce, guidata da Giovanni Arena, Elpidio Micci, Paola Bugiotti e Isabella Lotti. L’occasione, per i “dissidenti” del centrodestra che hanno scelto di appoggiare Alessandra Trocarelli, è stata quella della presentazione ufficiale della lista, ieri presso l’Hotel Salus Terme. Tra i numerosi presenti, anche molti dei 32 candidati che li accompagneranno alle elezioni del 12 giugno. Tra loro si riconoscono Marco Pompilio, il giovanissimo Federico Blaj, Donatella Pagliaccia, Sara Congiu, Silvia Di Clementi, Angela Silvestri e Luca Cristofori. Alcune indiscrezioni, inoltre, vorrebbero anche un ritorno di Livio Treta, già consigliere comunale, ma nulla è ancora ufficiale.

“Non è ancora il momento di svelare la squadra – ha specificato Arena – ma il nostro sarà un team composto da vari ex capaci amministratori, come anche volti nuovi e giovani donne e uomini che vogliono metterci la faccia e fare del bene per Viterbo”. Ad arringare la folla, c’ha pensato ancora una volta Elpidio Micci, che ha voluto ricordare come la vecchia amministrazione sia caduta rovinosamente poco prima di Natale. “Alcuni ci hanno definito dei traditori, ma non siamo noi a esserlo – ha spiegato Micci – Ora, il nostro obiettivo è quello di formare un programma che pensi al bene della collettività. Non siamo del Pd, restiamo dei moderati, e Alessandra Troncarelli si è rivelata la scelta migliore che potevamo fare”.

A fare eco alle parole di Micci, la stessa candidata del Pd. “La nostra dovrà essere una squadra in armonia – ha dichiarato – Saremo leali e pragmatici, poiché il rispetto della persona deve essere il primo aspetto in ogni ambito, anche in quello politico e ogni discussione avverrà all’interno del consiglio comunale, non fuori”. La sua ultima affermazione, una evidente frecciatina agli ex compagni di squadra di Arena, anche stavolta accusati di averlo “pugnalato alle spalle in un momento critico per la città”. Come ribadito, l'interesse della coalizione sarà quello di "superare i colori dei partiti e lavorare per Viterbo".