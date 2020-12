«Il vaccino è arrivato, ma è troppo presto per tornare alla normalità». Nell’atteso D-Day per la sanità del Lazio il governatore Nicola Zingaretti lancia un monito: «Il vaccino è la luce in fondo al tunnel, ma siamo ancora nel tunnel e non torneremo alla normalità già dal 7 gennaio».

Il presidente Zingaretti è arrivato ieri mattina, insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, a Viterbo per assistere alla somministrazione delle prime dosi di vaccino a 40 operatori sanitari della Asl. I primi cinque l’hanno ricevuta in mattinata, i restanti 35 nell’arco della giornata. In totale si tratta di 23 medici e 17 infermieri che poi a loro volta somministreranno il vaccino agli altri operatori sanitari della Asl e agli anziani ricoverati nelle Rsa e nelle case di riposo.

«Sono 11 mesi - ha detto l’assessore D’Amato - che combattiamo questa battaglia con il Covid, iniziata il 29 gennaio con la coppia di cinesi ricoverata allo Spallanzani, ma abbiamo un’arma in più, grazie a scienza e tecnologia. Sono molto soddisfatto della grande adesione dimostrata da degli operatori sanitari di tutta la Regione che in questa fase saranno i primi a vaccinarsi. E’ un messaggio importante e di fiducia per tutta la nostra comunità».

Ieri le prime 40 somministrazione e già da oggi aumenteranno le dosi a disposizione. «Arriveranno nel Lazio - ha detto ancora - 44mila dosi, 1.950 a Viterbo. Entro 5 settimane contiamo di completare la vaccinazione di tutti gli operatori sanitari e delle rsa e casa di cura». Progetti ambiziosi per l’inizio della nuova fase. Anche se per la campagna di vaccinazione di massa bisognerà attendere l’arrivo di un altro vaccino. Quello elaborato dalla Astrazeneca. Vaccino, in via di autorizzazione, che dovrebbe aiutare ad arrivare all’immunità di gregge. «Ci auguriamo - ha concluso D'amato - che questa campagna sia efficace come quella influenzale. Nel Lazio in pochi mesi abbiamo vaccinato contro l'influenza 2 milioni di persone registrando quest'anno il più basso tasso di incidenza».

«E’ stato un anno orribile, difficile e drammatico - ha detto il governatore Zingaretti. Il Lazio ha tenuto anche grazie alla capacità di fare sistema. Non è ancora finita. Dobbiamo stringere i denti, non è pensabile tornare immediatamente alla normalità. Lo sforzo fatto, e quello che dobbiamo ancora fare, ha salvato vite umane. Continuiamo così per evitare insieme la terza ondata».

I primi cinque vaccinati sono coloro che in questi giorni somministreranno le dosi ai colleghi che hanno aderito alla campagna. La prima è stata Paola Perugi, coordinatrice del servizio vaccinale, da quaranta anni impegnata nelle vaccinazioni all’interno della Asl di Viterbo. «Ho vaccinato gli altri e visto diminuire drasticamente malattie infettive come il morbillo. Mi è sembrato giusto dare per prima l’esempio». Dopo l’infermiera delle vaccinazioni hanno ricevuto la loro dose Elisa Santori, medico in servizio all’interno del Team operativo Coronavirus; Silvia Aquilani, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica, nonché da anni responsabile dei programmi di vaccinazione della Asl; Giuseppe Cimarello, direttore del dipartimento delle Cure primarie e responsabile dei Team Uscovid; Giulio Starnini, direttore dell’unità operativa di Medicina protetta e responsabile dei drive in della Tuscia.

