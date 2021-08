Martedì 10 Agosto 2021, 07:00

Oltre 16mila. Per la precisione, 16.010. Tanti sono i cittadini della Tuscia che da marzo del 2020 a oggi hanno contratto il Covid-19. Un numero consistente su una popolazione di circa 320mila abitanti, considerando che i doppi casi, ovvero quanti si sono infettati per due volte, sono davvero pochi.

E la curva continua a crescere. Effetto, secondo i sanitari, delle occasioni di socialità aumentate a dismisura durante le ultime settimane, con i festeggiamenti degli Europei prima e, soprattutto, con l'effetto boomerang delle ferie estive. Lo dimostra la tipologia di contagiati che si registrano in provincia da metà luglio: molti sono contatti di persone positive rientrate dalle vacanze o comunque da viaggi di lavoro, in Italia e all'estero.

Anche ieri, nonostante il numero ridotto di tamponi storicamente effettuati di domenica, i nuovi casi sono cresciuti non di poco. Su 202 test effettuati dagli operatori della Asl, sono stati scoperti 20 positivi (a fronte di 12 negativizzati). Significa che su 100 persone che si sono sottoposte alle screening, circa 10 sono effettivamente risultate infettate.

Gli ultimi referti di contagio sono distribuiti geograficamente in 12 comuni: la concentrazione principale è a Castel Sant’Elia con 5, quindi 3 a Vetralla, 2 a Ronciglione e a Tuscania, uno rispettivamente a Bagnoregio, Capranica, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Montefiascone, Sutri e Viterbo. Come verificato dagli specialisti del contact tracing, molti sono casi secondari scoppiati all'interno di nuclei familiari dove era già presente qualche positivi (17 presentano un link epidemiologico con casi già isolati, 3 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in). Per quanto riguarda i ricoveri, su 320 cittadini al momento positivi, solo 6 hanno avuto bisogno di un posto letto: 2 sono in un ospedale di Roma, 4 a Malattie infettive di Belcolle.

Intanto, dal Messico buone notizie su Fabrizio Bianchini, il ragazzo viterbese ricoverato per Covid. “Le sue condizioni sono stabili: il rapporto tra ossigeno dato e ossigeno nel sangue sempre 260. E non è male. Questi miglioramenti, quando ci sono, sono molto lenti. I medici sono abbastanza ottimisti”, fa sapere il fratello Paolo, esponente di Fdi e del movimento dei ristoratori Mio, volato in centro America per seguirlo da vicino.