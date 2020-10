Covid, nel Viterbese conteggiati altri 39 casi. Continuano a crescere i ricoveri

Altri 39 casi di Covid-19 nella Tuscia, di cui 4 accertati in strutture sanitaria extra Asl. Gli ultimi referti comunicati oggi dalla Asl sono così distribuiti: 12 a Viterbo, 4 a Castel Sant’Elia, 3 a Vallerano, 2 a Nepi, Ronciglione, Civita Castellana. Poi uno ciascuno tra Oriolo Romano, Marta, Vitorchiano, Monterosi, Vetralla, Grotte di Castro, Bassano Romano, Blera, Capodimonte, Caprarola, Corchiano, Farnese, Faleria e Acquapendente.

Dei casi odierni, 14 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 24 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 1 è collegato a un tampone eseguito a seguito per un accesso in una struttura sanitaria. 36 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 3 sono attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle.

In totale, alle ore 11 di questa mattina i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 1.052 di cui 60 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Oggi è stata comunicata la guarigione di 8 pazienti residenti nei seguenti comuni: 2 a Viterbo, 2 a Graffignano, 1 a Monterosi, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Civita Castellana e 1 a Bagnoregio.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 23 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 3 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 445 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 553 il numero delle persone negativizzate, 28 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 37.515 tamponi, 322 nelle ultime 24 ore. A oggi 966 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 5.906 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Ultimo aggiornamento: 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA