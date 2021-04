Covid, morto un 67enne di Viterbo. Sono 21 i nuovi casi e 42 i guariti

Un decesso (un 67enne di Viterbo), 21 nuovi casi e 42 guariti. Sono i dati del bollettino odierno della Asl di Viterbo, in calo come di norma nel fine settimana per il numero ridotto di tamponi effettuati. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 6 a Viterbo, 4 a Bolsena, 3 a Capranica, 3 a Montefiascone, 1 a Canepina, 1 a Monte Romano, 1 a Tarquinia, 1 a Tuscania, 1 a Valentano.

Dei casi odierni, 15 presentano un link epidemiologico con casi accertati e già isolati, 6 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 20 persone, una è ricoverata presso le strutture della Asl. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 14.186.

I 42 pazienti guariti sono residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 18 a Viterbo, 3 a Orte, 3 a Vasanello, 2 a Montefiascone, 2 a Ronciglione, 2 a Sutri, 2 a Tarquinia, 1 a Bagnoregio, 1 a Bassano Romano, 1 a Civita Castellana, 1 a Farnese, 1 a Gallese, 1 a Gradoli, 1 a Latera, 1 a Tuscania, 1 a Vetralla, 1 a Vitorchiano.

Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 24 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 ricoverate presso la Terapia intensiva di Belcolle, 26 ricoverate presso la Medicina di Belcolle, 9 ricoverate presso la Medicina riabilitativa di Montefiascone, 932 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 12775 il numero delle persone negativizzate, 414 sono le persone decedute.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 138.783 tamponi, 214 nelle ultime 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 14:37

