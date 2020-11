Viterbo, brusca frenata del Covid: nuovi contagi sotto i 50, un decesso. Record di guariti: 293

Brusca decelerazione dei nuovi casi accertati di positività al Covid nel Viterbese. Sono 47 quelli comunicati oggi dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle alla Asl di Viterbo. In frenata anche i decessi, scesi a uno, una donna di 90 anni di Montefiascone.

Covid, un mese e mezzo da incubo: 96 morti. Da marzo sono in tutto 126

Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 9 a Viterbo, 6 a Vetralla, 5 a Orte, 4 a Bassano in Teverina, 3 a Faleria, 2 a Montalto di Castro, 2 a Ronciglione, 2 a Tarquinia, 2 a Vejano, 1 a Blera, 1 a Canepina, 1 a Capranica, 1 a Caprarola, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Gradoli, 1 a Monte Romano, 1 a Montefiascone, 1 a Tuscania, 1 a Vignanello, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Dei casi odierni, 22 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 15 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 10 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. In convalescenza nel proprio domicilio 44 persone, 3 quelle ricoverate presso le strutture Covid di Belcolle.

In totale, a oggi i casi di positività residenti o domiciliati nella Tuscia salgono a 6.724. Comunicata inoltre la fine del periodo di isolamento o negativizzazione di 293 pazienti residenti, o domiciliati nei seguenti comuni: 191 a Viterbo, 13 a Vitorchiano, 11 a Civita Castellana, 8 a Orte, 6 a Vetralla, 5 a Fabrica di Roma, 4 a Canepina, 4 a Capranica, 4 a Oriolo Romano, 3 a Caprarola, 3 a Grotte di Castro, 3 a Montefiascone, 3 a Ronciglione, 2 ad Acquapendente, 2 a Barbarano Romano, 2 a Capodimonte, 2 a Carbognano, 2 a Celleno, 2 a Montalto di Castro, 2 a Monterosi, 2 a Soriano nel Cimino, 2 a Sutri, 2 a Tarquinia, 2 a Vallerano, 2 a Vejano, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Bolsena, 1 a Bomarzo, 1 a Canino, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Corchiano, 1 a Farnese, 1 a Graffignano, 1 a Marta, 1 a Tuscania.

Delle persone uscite oggi dall’isolamento o negativizzate, 18 sono ospiti e 3 sono operatori della casa di riposo Villa Fiorentina di Viterbo. Al momento, delle persone refertate positive, 35 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 ricoverate presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 75 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 3.139 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sale a 3.338 il numero delle persone negativizzate, 126 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 63.961 tamponi, 597 nelle ultime 24 ore. A oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 9304.

