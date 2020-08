© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove giorni di fila con il segno più. L’ultimo giorno di tregua concesso dal Covid-19 ai viterbesi è stato venerdì 21 agosto. Da allora ogni 24 ore la Asl ha comunicato l'aumento della curva epidemica.Ieri, 3 i contagiati scoperti: 1 vive a Vignanello ed è risultato positivo al tampone dopo essere rientrato dall’Albania, un altro è di Viterbo e risulta collegato a un focolaio scoppiato nel capoluogo a carico di cittadini rientrati dalla Sardegna, mentre il terzo è di Orte e anche in questo caso l’infezione è collegata a un conoscente che aveva trascorso le ferie sull’isola. Significa che i casi secondari stanno aumentando, diversamente dall’inizio dell’ondata da rientro in cui si era riusciti a confinare il contagio solo tra i vacanzieri.Dall’inizio della pandemia, quindi, salgono a 531 i casi nella Tuscia. Di questi, 62 risultano ancora positivi. Cifra che sale a 64, considerando nel computo i due migranti ospiti nel centro di accoglienza straordinaria di Orte. Continuano ad aumentare anche i ricoveri: 3 pazienti sono nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 1 in una struttura sanitaria extra Asl (gli altri stanno trascorrendo la convalescenza in casa).Prosegue l’attività di screening della Asl con 246 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e 21236 dall’inizio dell’emergenza. Calano i cittadini in quarantena: due giorni fa erano 360, ora sono 285. E continua sia l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario, sulle forze dell’ordine e sui lavoratori della scuola.Intanto, a Sutri "don" contro, dopo l’ordinanza del sindaco Vittorio Sgarbi con cui annuncia multe a chi indossa la mascherina se non necessaria. Il primo a reagire è il vice parroco don Miguel Zambrano: “Si resta sconcertati da queste iniziative. Questo virus sta facendo tanti morti nel mondo, servirebbe più unità in questo momento e invece abbiamo queste autorità. Ci dovrebbe essere più cura per i cittadini, dispiace per il pensiero del sindaco”, polemizza. A breve giro di posta, la replica al vetriolo del primo cittadino.“Pensavo che don Miguel fosse un uomo spiritoso; ma evidentemente – ribatte piccato - non sa leggere. E non conosce i dati: non ci sono più morti, nessuno fra i bambini. Lui ha dubitato di Dio, non facendo le messe. E ha ancora paura. Lo invito a leggere bene l'ordinanza e a valutare che la multa è un paradosso. Io ho solo dato istruzioni per un uso corretto, non fanatico, della mascherina”.E, infine, nel dibattito si inserisce il parroco che smentisce il suo vice: don Fernando José Cruz ha sottolineato a Sgarbi di non condividere le parole di Zambrano, definendolo “un aggregato, non della Diocesi, assunto a contratto per assisterlo".