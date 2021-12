Giovedì 30 Dicembre 2021, 06:45

Effetto feste di Natale sui contagi. Ma non solo: la variante Omicron avanza in tutta Italia e Viterbo non fa eccezione. Questo mix esplosivo, unito all’aumento del numero di tamponi (nella scorsa giornata sono stati 1.098), ha generato il più alto numero di contagi mai avuti sinora nella Tuscia nell’arco delle 24 ore: 432 in 45 comuni. Maglia nera ancora una volta il capoluogo dove ormai ogni giorno si concentra più di un quarto dei casi: 137 a Viterbo, 44 a Civita Castellana, 27 a Montefiascone, 18 a Soriano nel Cimino, solo per citare i più numerosi.

Rispetto alla fascia d’età, i minori tra gli ultimi contagiati sono 81, dei quali 40 hanno meno di 12 anni (tra loro anche piccoli di un anno). I più colpiti in questa giornata da record sono però quelli tra i 19 e i 30 anni, in totale 113. Tra i 31 e i 40 anni sono 56 i nuovi casi, quindi 68 tra i 41 e i 50, 55 tra i 51 e i 60, 59 over 60. Il più anziano infettato ieri ha 91 anni mentre un uomo di 61 tra gli ultimi positivi è stato ricoverato a Malattie infettive.

Fatto sta che il totale dei contagiati nel Viterbese che due giorni fa era pari a 2.453 con 20 ricoverati (15 nel reparto di Malattie infettive e 5 in quello di Terapia intensiva Covid a Belcolle), in un giorno è salito a 2.810 con 24 posti letto occupati (20 a Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva).

Detengono la pole position dei comuni maggiormente colpiti: Viterbo con 779; quindi, Civita Castellana 246; Montefiascone 187; Tarquinia 179; Vetralla 127; Vitorchiano 101; Nepi 73; Fabrica di Roma 70; Orte 65; Capranica 62; Sutri 56; Canino 55; Acquapendente e Montalto di Castro 53; Soriano nel Cimino 52; Tuscania 46; Monterosi 42 e Ronciglione 39.

L’escalation di casi degli ultimi giorni non ha però ancora raggiunto l’apice. I sanitari temono che il picco debba ancora essere raggiunto, ricevendo continua linfa dalle occasioni conviviali del periodo festivo. A fare da contraltare a questi numerosi così importanti c’è però il tasso di ospedalizzazione che resta basso, tanto che il piano della Asl per riorganizzare i servizi, spostando risorse umane e non, rimane per ora pronto all’uso ma chiuso in un cassetto.

Di fronte alla marea montante di contagi, dopo il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, anche altri colleghi stanno seguendo la strada delle restrizioni per Capodanno e per le prossime settimane. A Tuscania, il primo cittadino Fabio Bartolacci ha emesso un’ordinanza che “vieta manifestazioni ed eventi di ogni genere sia pubblici che privati fino al 31 gennaio”. Salvo poi dover specificare: “Non è vietato fare cene in famiglia o tra amici, o nelle attività di ristorazione, ma riteniamo che il senso di responsabilità di tutti i nostri concittadini sia messo in atto rispettando le regole oggi più che mai”.

A Bagnoregio annullato il presepe vivente: “Una decisione – spiega il primo cittadino Luca Profili - adottata con un profondo dispiacere, ma con la convinzione che sia la scelta giusta in un momento che ci impone serietà”. Appello dal sindaco di Montefiascone Giulia De Santis: “Chiedo particolare attenzione ai giovani che, soprattutto durante queste festività, hanno più occasione di movimento e di incontro”. L’omologo di Civita Castellana, Luca Giampieri, è invece costretto a smentire pubblicamente le voci di una ipotetica zona rossa nella cittadina.