Domenica 19 Dicembre 2021, 06:25

Ennesima vittima del Covid-19 non vaccinata. Dopo i decessi di un 55enne di Orte e di un 61enne di Montefiascone avvenuti la scorsa settimana, ieri a non farcela è stata una 67enne di Faleria, da giorni ricoverata nella Terapia intensiva di Belcolle.

Si tratta della madre dell’assessore al Bilancio del Comune, Federica Fontana. “Ma non era una no vax. Piuttosto – specifica il sindaco Giuseppe Ciucci – soffriva di allergie e stava indagando per capire se fosse possibile o meno vaccinarsi. Purtroppo, non ha fatto in tempo. Per la nostra comunità è stato un duro colpo”. I funerali della donna si sono svolti ieri pomeriggio. Si tratta della 475esima morta per coronavirus in provincia.



Sul fronte dei numeri, ieri la curva è scesa grazie a una infornata imponente di guariti: 105 le persone negativizzate, contro gli 84 nuovi casi. Ancora una volta, a Viterbo si conta più di un terzo dei positivi: 31 nel solo capoluogo, poi 7 a Montefiascone, 6 a Vitorchiano, 5 a Civita Castellana, 4 a Tarquinia, 3 a Canino, Oriolo Romano e Orte, 2 a Bolsena, Capranica, Caprarola, Gallese, Soriano nel Cimino e Tuscania, uno a Canepina, Carbognano, Celleno, Montalto di Castro, Valentano, Vasanello, Vejano, Vetralla e Vignanello.

Rispetto all’età degli ultimi positivi, 25 sono minori (nati tra il 2013 e il 2004, si trovano 10 a Viterbo, 4 a Montefiascone e 3 a Vitorchiano), compresi 11 under12. Il totale dei positivi scende da 1.664 a 1642. Di questi, 20 sono ricoverati (6 sono nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 4 nella Terapia intensiva).

Intanto, prosegue la campagna vaccinale sia negli hub (compresi i centri allestiti per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, aperti durante il weekend) sia negli ambulatori dei medici di famiglia. Tra i circa 80 che hanno aderito, spiccano i numeri di Fabrizio Verzaro. Il medico di Civitella d’Agliano ha raggiunto 1.200 dosi sinora somministrate. Si tratta del record a livello provinciale. “Al momento – spiega il dottore – somministro quasi tutte terze dosi. Purtroppo, le prime sono poche. Nonostante io ripeta a tutti che vaccinarsi è cruciale, molti non si convincono”.

Ma come è riuscito Verzaro a raggiungere numeri simili? “Parlo e spiego. Mi hanno telefonato persino dai paesi vicini dove il medico non è vaccinatore. Mi fa molto piacere questo riscontro e continuerò il mio impegno. La nostra è una missione”. Il medico di Civitella ha anche superato il problema dell’approvvigionamento di fiale grazie alla collaborazione della Protezione civile locale che fa la spola tra la farmacia ospedaliera di Montefiascone e l’ambulatorio. Verzaro ha da poco ottenuto una proroga di sei mesi del suo incarico, la cui scadenza naturale sarebbe stata la fine dell’anno.