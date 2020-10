Bambino positivo, chiusa scuola dell'infanzia e tamponi per tutti gli alunni

Bambino positivo, chiude a tempo indeterminato la scuola dell'infanzia "Lago Trasimeno" a Viterbo. La comunicazione è arrivata questa sera ai genitori dei bambini che frequentano l'istituto al Carmine, appena si è avuta notizia dell'alunno risultato positivo.

Per precauzione, su disposizione del Comune, da domattina la scuola resterà chiusa e cominceranno tutti i controlli per l'intero istituto scolastico, con tamponi da effettuare per ogni bambino.

Covid-19, a Viterbo contagiati alunni dell'Ellera, della Fantappié e del Buratti. Chiusa la media a Monterosi

Ultimo aggiornamento: 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA