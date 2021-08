Sabato 7 Agosto 2021, 07:10

Ventinovenne ricoverata per Covid. Tra i 21 nuovi contagiati di ieri c’è anche una ragazza finita in ospedale con problemi respiratori. Si abbassa l’età dei positivi ma anche dei pazienti con necessità di cure ospedaliere. I numeri non mentono: il virus non molla la presa e questa volta la presa sono proprio i più giovani. Solo ieri 15 nuovi positivi hanno meno di 40 anni, 6 sono ventenni anti tra il 2004 e il 2003. Uno ha solo 8 anni.

«Gli ultimi referti di positività - spiega la Asl - sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti nei seguenti comuni: 4 a Vetralla, 3 a Tarquinia, 3 a Viterbo, 2 a Bagnoregio, 2 a Valentano, 1 a Canino, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Civita Castellana, 1 a Montefiascone, 1 a Nepi, 1 a Sutri, 1 a Tuscania». Per 14 casi il link epidemiologico è stato già accertato: con 7 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in e 7 hanno avuto un contatto con un positivo già accertato.

Il contagio corre, colpa soprattutto della virulenta variante Delta, quindi tra i più giovani. Un contagio che rischia di trasferirsi in famiglia andando a prendere anziani e persone con patologie, che nonostante il vaccino potrebbero comunque avere problemi. Ieri sono stati anche dichiarati guariti 20 pazienti e due ricoverati sono stati dimessi.

Secondo il monitoraggio che sta eseguendo l’azienda sanitaria viterbese sembrerebbe che i tempi di ricovero dei positivi di quest’ultimo periodo siano più bassi rispetti a quelli di questo inverno. Un segnale positivo. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 2 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 2 sono ricoverate all’ospedale di Belcolle, 288 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Dopo l’attacco hacker alla Regione Lazio che ha mandato in tilt i sistemi informatici ieri su una nuova piattaforma sono ripartite le prenotazioni dei vaccini anti-Covid. Non solo, la Asl di Viterbo ha attivato una mail e tre linee telefoniche per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie. «Ricordiamo a tutti i cittadini - spiega l’azienda sanitaria viterbese -, in particolar modo a coloro che nel prossimo week end riceveranno la seconda dose di vaccino anti Covid, avendo partecipato agli open day, che l'orario di apertura dei centri vaccinali, anche nel week end, è dalle ore 9 alle 17».