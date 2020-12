Scendono sotto la soglia psicologica dei 2.000 gli attualmente positivi nel Viterbese. Dopo settimane in cui i numeri non hanno fatto che schizzare all’insù, i sanitari iniziano a tirare qualche sospiro di sollievo. In tutta la provincia, sono 1.936 i cittadini contagiati. I più sono concentrati nel capoluogo che conta 401 casi. E se letti così questi dati sembrano pensanti, se confrontati con il 15 novembre restituiscono la misura di quanto la situazione sia cambiata in meglio: appena 20 giorni fa, infatti, nella città dei Papi si contavano 1.300 positivi.

Dopo Viterbo, a seguire si piazza Montefiascone con 155 casi, quindi Civita Castellana con 143, Vetralla 92, Tarquinia 83, Vitorchiano 73, Fabrica di Roma 67, Nepi 66, Ronciglione 52, Orte 45, Bagnoregio 38, Castel Sant’Elia 37, Bassano Romano 30, Soriano nel Cimino 29, Capranica e Tuscania 28, Acquapendente 27. Nella classifica, poi, i numeri per comune calano sino ad arrivare a Barbarano Romano, Proceno e Calcata che al momento contano 3 contagiati, Castiglione in Teverina e Oriolo Romano 2, Tessennano 1.

Interessante anche l’indice dei casi rapportato ai 10.000 abitanti. A oggi, il rapporto peggiore si registra a Castel Sant’Elia con 45, seguito da Montefiascone con 11,7. Il capoluogo, invece, si ferma al 24esimo posto sui 60 comuni della provincia con un indice di 0,59.

Sul fronte dell’ultimo bollettino, i nuovi casi di ieri sono stati 69, leggermente aumentati rispetto ai 41 del giorno precedente. Da considerare che a far lievitare i numeri ha contribuito anche un nuovo cluster, scoperto all’interno della residenza sanitaria assistenziale Villa Serena. Nella struttura di Montefiascone la Asl ha scoperto 11 positivi. Lo screening è partito dopo la segnalazione di alcuni sintomatici sospetti. Nessuno, però, ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale. Nelle settimane scorse, nella stessa rsa erano stati scoperti 34 casi tra gli ospiti. Dei nuovi contagi totali, solo due hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere.

Sempre ieri, un decesso: non ce l’ha fatta un 73enne di Viterbo, ricoverato nelle strutture Covid di Belcolle. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva a 167. Degli oltre 1.900 contagiati, in 1.826 stanno trascorrendo la convalescenza in casa mentre 113 hanno bisogno di cure in ospedale: 32 sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 8 all’interno della Terapia intensiva Covid di Belcolle, 69 nella Medicina Covid sempre a Viterbo mentre 4 sono assistiti dalla Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone, il nuovo reparto inaugurato in settimana all’interno del nosocomio sul colle falisco.

Resta sempre alto il numero dei guariti: gli ultimi a vincere la loro battaglia contro il coronavirus sono stati 201. Nonostante la curva sembri essersi stabilizzata, prosegue il lavoro di screening sul territorio: nelle ultime 24 ore la Asl ha effettuato 604 tamponi molecolari, per un totale da marzo a oggi di 69.711.

© RIPRODUZIONE RISERVATA