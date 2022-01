Lunedì 31 Gennaio 2022, 07:15

“I numeri sono così alti perché la variante Omicron è estremamente contagiosa. Una variante con cui bisogna convivere e che generalmente, sui soggetti vaccinati, dà scarsi sintomi, un raffreddore o poco più”. Michele Fiore, segretario provinciale della Fimmg, la federazione dei medici di medicina generale, analizza la curva pandemica nella Tuscia.

E sostiene che ci sia luce in fondo al tunnel: “Dalla prossima settimana ci aspettiamo una diminuzione delle positività. Stiamo in fase calante in tutta la regione anche se alcuni territorio sembrano leggermente indietro rispetto alla tendenza. Di sicuro – ragiona – con questa situazione occorre cambiare le regole: le quarantene e gli isolamenti per come sono strutturati adesso servono a poco. Sarebbe invece più opportuno tornare al criterio clinico, ovvero seguire le persone che stanno male e hanno bisogno di cure, a domicilio o in ospedale. Passiamo intere giornate a parlare di Covid come se le altre malattie fossero scomparse, ma così non è”.

La curva, appunto. Ieri nella Tuscia si sono registrati 550 nuovi casi e 357 guariti. Il saldo, quindi, resta positivo per il virus con il totale dei contagiati che passa da 11.743 di due giorni fa a 11.934. Gli ultimi referti di positività sono così distribuiti nei comuni: 142 a Viterbo, 31 a Tuscania, 27 a Fabrica di Roma, Montefiascone e Sutri, 22 a Vetralla, 18 a Nepi e Soriano nel Cimino, 17 a Civita Castellana, Ronciglione e Vitorchiano, 15 a Montalto di Castro, 13 a Caprarola e Tarquinia, 12 a Capranica, 11 a Bolsena, 10 ad Acquapendente. In altri 35 comuni si va da 9 a un solo caso.

Nella giornata di ieri, altri due decessi: un cittadino di 61 anni residente nel comune di Corchiano e una 92enne di Ronciglione, che erano ricoverati a Belcolle. Scendono ancora i ricoverati: da 85 ieri sono arrivati a 83 (31 a Malattie infettive, 7 in Terapia intensiva, 38 nella Medicina Covid di Belcolle e 7 in quella di Montefiascone).

Intanto a Nepi, quello che il sindaco Franco Vita definisce un “avvenimento increscioso” durante i tamponi per gli alunni delle scuole che il Comune ha messo a disposizione gratuitamente nella farmacia Pharmanepi, con protagonista “un genitore che ha contestato in modo vivace l’operato del sanitario tanto che sono dovute intervenire le forze dell’ordine”. Situazione che ha spinto la direttrice a paventare l’interruzione del servizio.