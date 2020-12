Il Covid non si ferma a Natale: 41 casi e 4 morti. I ricoverati sono 108

Anche a Natale il Covid-19 continua la sua corsa: 41 nuovi casi accertati dalla Asl e 4 morti. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini così distribuiti in provincia: 9 a Civita Castellana, 9 a Viterbo, 5 a Nepi, 4 a Capranica, 2 a Castel Sant’Elia, 2 a Vetralla, 1 ad Arlena di Castro, 1 a Bagnoregio, 1 a Bassano Romano, 1 a Bomarzo, 1 a Celleno, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Marta, 1 a Montefiascone, 1 a Vignanello.

Si conferma il trend di contagiati sintomatici in aumento. Dei casi odierni, 14 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 24 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 3 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. In totale, i casi di positività dall'inizio della pandemia salgono a 8.659.

Altri 4, si diceva, i morti: 1 cittadino di 73 anni di Civita Castellana, uno di 81 anni di Viterbo, una di 72 anni di Soriano nel Cimino, 1 cittadino di 73 anni di Montefiascone. "Il Comune di Civita Castellana informa la cittadinanza che oggi, 25 dicembre, la Asl ha comunicato nove nuovi casi nel nostro Comune e due persone guarite. Purtroppo, è stato comunicato anche il decesso di un uomo di 73 anni ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Belcolle. Il sindaco, a nome di tutta la popolazione, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia", si legge sulla pagina del Comune.

Sono, invece, 26 i pazienti negativizzati: 9 a Viterbo, 7 a Bassano Romano, 2 a Canepina, 2 a Civita Castellana, 2 a Grotte di Castro, 1 a Caprarola, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Vitorchiano.

Al momento, delle persone refertate positive, 26 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 nella Terapia intensiva Covid di Belcolle, 66 nella Medicina Covid di Belcolle, 14 nella Medicina riabilitativa di Montefiascone, 1756 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 6568 il numero delle persone negativizzate, 228 sono le persone decedute.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 78.085 tamponi, 377 nelle ultime 24 ore.

