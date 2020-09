© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 14 agosto i contagiati dall’inizio della pandemia nella Tuscia erano 476. Il dato di ieri riporta invece 582. Significa che in un mese nel Viterbese si sono registrati 106 casi, con una media di poco superiore ai 3 al giorno. Di questi, risultano ancora contagiati in 87.Intanto, dopo un lunedì di tregua, ieri si sono registrati ulteriori 3 positività al Covid-19: 2 a Viterbo e 1 a Civita Castellana. Per i cittadini del capoluogo colpiti, si tratta di una trasmissione da parte di persone già positive e note ai sanitari. Nel caso di Civita, infettato un ragazzo che presenta sintomi e per il quale non è ancora chiaro come abbia contratto il virus. Al momento, delle persone refertate positive: 3 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 2 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 82 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Ieri, un nuovo guarito a Viterbo che ha fatto salire il totale dei negativizzati dall’avvio della pandemia a 470.L’attività di screening da parte delle équipe della Asl è tornata a livelli record con 300 tamponi eseguito in 24 ore, per un totale che da marzo a oggi arriva a sfiorare i 25.000 (per la precisione, sono 24.958). Tornano a salire le quarantene, arrivate a 295 (erano 277 in precedenza). Sinora, in 5038 hanno invece concluso il periodo di isolamento.La Asl, nel frattempo, continua a investire in risorse umane per combattere l'avanzata del coronavirus: sei gli incarichi libero professionali affidati ad altrettanti medici per andare a rafforzare le fila del Toc, il team operativo dedicato che effettua i tamponi, ricostruire la rete di contatti dei positivi e gestisce i diversi casi.