Esattamente un mese fa, i nuovi contagi nella Tuscia erano stati 74. Da allora, numeri sempre più alti fino a toccare il record assoluto di 250, registrato il 14 novembre. Ieri, la curva ha invece subìto una decisa discesa: 83 casi in 24 ore. Troppo presto, certo, per affermare che la fase acuta della pandemia in provincia sia stata superata. Di certo, c’è che i sanitari si aspettano nei prossimi giorni numeri alti di guariti (ieri sono stati ben 170).

Covid-19, cala la curva dei contagi nella Tuscia: oggi 83 nuovi casi. Tre i decessi e 170 i guariti

Continuano, però, i decessi quotidiani: ieri nuovi 4 morti. Ai tre comunicati dalla Asl a metà giornata (il 68enne di Civitella d’Agliano di cui il Messaggero aveva già dato notizia, un 70enne di Orte e una 86enne domiciliata nella casa di riposo Arca di Noè di Castel Sant’Elia), va aggiunto un quarto caso ufficializzato in giornata dal Comune di Oriolo Romano, relativo a un uomo ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Viterbo. “Speravamo che avremmo avuto la fortuna di evitare che nostri concittadini subissero la pena di confrontarsi con momenti così delicati a distanza, senza il calore che le singole famiglie sanno costruire. Non è andata così. L'epidemia in corso ha inferto anche questa nuova ferita”, commentano dall’amministrazione.

Ieri, quindi, la Tuscia ha sfondato la soglia dei 100 morti per coronavirus, arrivando a quota 103. In tutta la provincia, sono invece 3.998 gli attualmente positivi dei quali 133 ricoverati (37 nel reparto di Malattie infettive, 8 in Terapia intensiva, 86 nella Medicina Covid di Belcolle, 2 in una struttura sanitaria extra Asl). Dall’inizio della pandemia a oggi, i cittadini del Viterbese che sono venuti in contatto con il virus sono 6.146.

Tra gli ultimi contagi registrati, spicca il caso del monastero delle suore trappiste di Vitorchiano. Qui due giorni fa la Asl aveva scoperto le prime 12 sorelle positive, alle quali se ne sono aggiunte altre 22. Restano negative circa 20 e, tranne una, tutte presentano lievi sintomi della malattia. Nel frattempo, a Canepina il sindaco Aldo Moneta ha disposto con ordinanza la chiusura della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado da oggi sino al 20 novembre, dopo alcuni casi legati all’istituto comprensivo. Lo stop di tre giorni servirà per sanificare i locali.

A Nepi il primo cittadino Franco Vita, dopo aver riaperto il comprensivo Stradella, ha annunciato che per la prossima “a meno di eventi imprevisti, anche la seconda e la terza classe della scuola secondaria di primo grado riprenderanno le lezioni in presenza. Per quanto riguarda la riapertura della mensa, eseguiremo alcune verifiche per accertarci del rispetto del distanziamento fra i bambini”.

A Tuscania continuano i controlli di carabinieri e polizia locale, anche di notte. Dopo aver istituito due nuove zone rosse in paese, il sindaco Fabio Bartolacci avverte i giovani: “Ci è stato segnalato che alcune case di campagna vengono usate per ritrovarsi il pomeriggio e la sera. Controlleremo. La tolleranza è finita: da ora scattano le sanzioni”.

