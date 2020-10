Viterbo, tre donne morte per il Covid: sono di Farnese, Vejano e Bomarzo. Altri 69 nuovi casi

Tre morti e 69 nuovi contagi oggi nel Viterbesea. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 27 a Viterbo, 6 a Montefiascone, 6 a Piansano, 4 a Vetralla, 4 a Carbognano, 4 a Capodimonte, 3 a Ronciglione, 3 a Soriano nel Cimino, 2 a Bolsena, 2 a Nepi, 2 a Valentano, otre a 1 ciascuno ad Acquapendente, Bassano Romano, Capranica, Bomarzo, Castel Sant’Elia e Onano.

Dei casi odierni 34 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 34 sono collegati a tamponi eseguiti per sintomatologia, 1 è un accesso di un paziente deceduto in Pronto soccorso. 66 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 2 sono attualmente ricoverati presso l’ospedale di Belcolle. In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 1,667.

La Asl ha anche comunicato il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di 3 pazienti: una signora di 97 anni, domiciliata nella casa di riposo San Francesco di Farnese e ricoverata ieri nel reparto di Malattie infettive di Belcolle; una donna di 73 anni, residente a Vejano e ricoverata da giorni nella terapia intensiva Covid; una donna di 91 anni, residente nel comune di Bomarzo, deceduta presso il pronto soccorso e presente nell’elenco dei casi di positività comunicati oggi.

Oggi è stata comunicata la guarigione di 20 pazienti residenti, o domiciliati nei seguenti comuni: 8 a Viterbo, 4 ad Acquapendente, 3 a Orte, 2 a Vetralla, 1 a Ronciglione, 1 a Caprarola, 1 a Gallese. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 30 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 ricoverate presso la Terapia intensiva di Belcolle, 16 ricoverate presso la Medicina di Belcolle, 4 sono ricoverate in una struttura sanitaria extra Asl, 967 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sale a 609 il numero delle persone negativizzate, 36 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 41.138 tamponi, 520 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 1.450 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 6,224 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

