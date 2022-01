Covid, abbattuto il muro del mille contagi in un giorno nella Tuscia. Più di 200 solo a Viterbo

Sale ancora il numero dei positivi nella Tuscia dopo il record di ieri. Oggi la Asl ha comunicato 1.022 casi, numero oltre ogni previsione più pessimistica sul rialzo dei contagi, anche per i quasi duemila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Contagi vicini a quota 4mila nel Viterbese, ricoveri bassi. Farmacie e laboratori privati, caos nel fornire i dati

I nuovi casi: 204 a Viterbo, 107 a Civita Castellana, 57 a Fabrica di Roma, 47 a Orte, 47 a Tarquinia, 45 a Montalto di Castro, 45 a Ronciglione, 34 a Soriano nel Cimino, 31 a Montefiascone, 31 a Vetralla, 27 a Nepi, 27 a Sutri, 25 a Caprarola, 24 a Corchiano, 21 a Monterosi, 19 a Bagnoregio, 19 a Vitorchiano, 17 a Capranica, 14 a Tuscania, 10 a Faleria, 10 a Oriolo Romano, 10 a Valentano, 10 a Vallerano, 10 a Vignanello, 9 a Gallese, 8 a Calcata, 8 a Canepina, 7 a Graffignano, 7 a Grotte di Castro, 6 a Blera, 6 a Bomarzo, 6 a Castiglione in Teverina, 6 a Lubriano, 5 a Bassano Romano, 5 a Bolsena, 5 a Canino, 5 a Celleno, 5 a Vasanello, 5 a Vejano, 4 ad Acquapendente, 4 a Ischia di Castro, 4 a Piansano, 4 a Villa San Giovanni in Tuscia, 3 a Barbarano Romano, 3 a Castel Sant’Elia, 3 a Gradoli, 2 a Bassano in Teverina, 2 a Carbognano, 2 a Marta, 2 a Monte Romano, 1 a Capodimonte, 1 a Civitella D’Agliano, 1 a Farnese, 1 a Onano, 1 a San Lorenzo Nuovo.

Dei casi odierni, n cittadino è ricoverato presso l’ospedale Belcolle, 1021 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 25.334.

Oggi è stata comunicata la fine del periodo di isolamento di 201 pazienti residenti nei seguenti comuni: 40 a Viterbo, 36 a Civita Castellana, 16 a Vetralla, 9 a Fabrica di Roma, 9 a Tarquinia, 8 a Sutri, 7 a Montefiascone, 7 a Orte, 7 a Vitorchiano, 5 a Canino, 5 a Caprarola, 5 a Monterosi, 4 ad Acquapendente, 4 a Nepi, 3 a Bagnoregio, 3 a Capranica, 3 a Carbognano, 3 a Ronciglione, 2 a Bolsena, 2 a Castel Sant’Elia, 2 a Corchiano, 2 a Montalto di Castro, 2 a Oriolo Romano, 2 a Soriano nel Cimino, 2 a Tuscania, 2 a Vignanello, 1 a Barbarano Romano, 1 a Bassano Romano, 1 a Blera, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Farnese, 1 a Gallese, 1 a Latera, 1 a Piansano, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Vallerano, 1 a Vasanello.

Al momento, delle persone refertate positive 20 sono attualmente ricoverate nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 3 presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle, 4696 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Sale a 20.134 il numero delle persone negativizzate, 481 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 247.350 tamponi, 1950 nelle ultime 24 ore.