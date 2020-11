Focolaio alla Domus di Viterbo.

Il virus non fa sconti ed entra in un’altra casa di riposo. Quella della Quercia. La Asl di Viterbo ieri ha riscontrato 14 positivi tra gli ospiti, probabilmente tutti legati a un unico contatto che aveva contratto il virus. In questi giorni tutti, operatori e pazienti, saranno sottoposti a screening e seguiranno le prescrizioni sia per fatto riguarda il rispetto delle misure di contenimento sia sullo stato di salute dei pazienti. L’obiettivo è quello di circoscrivere il focolaio ed evitare che continui a circolare. Anche se nei prossimi giorni il conto dei positivi legati alla struttura Domus potrebbero aumentare.

Sempre ieri il servizio sanitario locale ha comunicato 90 nuovi positivi, collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti nella Tuscia. In particolare 30 a Viterbo, 9 a Civita Castellana, 7 a Nepi, 4 a Sutri, 4 a Castel Sant’Elia, 4 a Fabrica di Roma, 4 a Montefiascone, 3 a Vetralla, 2 a Bassano in Teverina, 2 a Bassano Romano, 2 a Canepina, 2 a Faleria, 2 a Gallese, 2 a Monte Romano, 2 a Monterosi, 2 a Onano, 1 a Barbarano Romano, 1 a Blera, 1 a Caprarola, 1 a Cellere, 1 a Marta, 1 a Montalto di Castro, 1 a Ronciglione, 1 a Tuscania, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Dei nuovi casi riscontrati, 45 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 35 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 10 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 84 persone, 6 sono attualmente ricoverati presso le strutture Covid di Belcolle.

In totale, i casi di positività al Covid-19 nella Tuscia, salgono a 6993. Come mostrano i dati la curva dei contagi continua da giorni a mantenersi costante e sotto i livelli preoccupanti di poche settimane fa. Scendono i contagi tra i minori, anche ieri riscontrati solo 7 casi, bambini e ragazzi tra i 4 e i 17 anni. Collegati a contatti secondari. E se scendono i contagi aumentano i guariti e le persone che hanno concluso i 21 giorni di quarantena e possono ritornare alla socialità. Solo ieri i negativizzati erano 160, quasi il doppio dei contagiati.

Non sono mancati i decessi.

Nelle giornata di ieri sono morti 4 pazienti. Una donna di Viterbo di 82 anni, un 80enne di Bolsena, un 69enne di Tusciano e un uomo di Soriano nel Cimino di 52 anni. Erano tutti ricoverati nelle strutture Covid di Belcolle.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 30 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 ricoverate a Terapia intensiva Covid, 56 ricoverate presso la Medicina Covid di Belcolle, 2607 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

