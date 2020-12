Più che dimezzati in 24 ore. I casi di Covid-19 nella Tuscia sulle montagne russe negli ultimi giorni: domenica erano 86, ieri sono scesi a 37 (a fronte di un basso numero di tamponi, appena 180). Soprattutto, balza agli occhi il drastico calo dei negativizzati: appena 63, a fronte dei precedenti 197. Dati che, al di là dei flussi ondivaghi quotidiani, sono comunque incoraggianti rispetto alle scorse settimane, considerando che ormai ogni bollettino quotidiano restituisce un numero di guariti ben superiore a quello dei nuovi contagiati.

Rispetto agli ultimi dati, spicca il focolaio in ambito familiare scoppiato a Soriano nel Cimino, che ha registrato nelle ultime 24 ore 6 positivi (lo stesso numero di Viterbo). Come annunciano dal Comune si tratta di un padre coi tre figli, oltre a due nipoti. A Nepi, invece, il sindaco Franco Vita commenta i risultati degli ultimi giorni: “Si conferma la tendenza ad un raffreddamento delle positività nel nostro paese”. Ma questo non significa che si possa abbassare la guardia.

“La Asl ha dato il proprio parere favorevole – annuncia - per utilizzare una parte dei locali del centro anziani come ambulatorio al fine di sottoporre a test antigenico rapido i nepesini”. Per i casi indicati dall’autorità sanitaria l’esame sarà gratuito, negli altri dovrà essere pagato un importo che verrà definito dal medico di base. Gli stessi spazi verranno poi utilizzati per somministrare il vaccino contro il Covid, non appena disponibile.

Tornano a salire i ricoveri: dei 37 ultimi casi scoperti dalla Asl, 34 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio mentre 3 sono stati trasportati nelle strutture Covid di Belcolle. Due gli ultimi decessi comunicati, entrambi cittadini di Civita Castellana: un 61enne paziente di Belcolle e una 92enne morta nei giorni scorsi all’interno della propria abitazione.

Intanto, la Asl ha attivato un nuovo servizio: il terzo team Uscovid aziendale, dedicato alle visite a domicilio alle donne positive al coronavirus che hanno appena partorito e ai loro piccoli. Fanno parte della équipe un pediatra, un infermiere pediatrico, un’ostetrica e da un medico Uscovid. Gli specialisti potranno effettuare tutti i controlli, le terapie e gli screening neonatali necessari che non possono essere eseguiti in ambulatorio all’ospedale di Belcolle vista la condizione di positività.

Le altre due Uscovid nel primo mese di attività hanno visitato 595 pazienti, dei quali 349 a domicilio, mentre 246 sono stati contattati telefonicamente, con un aumento degli interventi del 54% a settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA