101 il 31 dicembre, 107 il 1 gennaio e 39 ieri. La curva dei contagi nella Tuscia segna un andamento discontinuo negli ultimi giorni. Il brusco calo delle ultime 24 ore va letto come conseguenza della chiusura dei drive-in venerdì. E infatti gli ultimi tamponi nel bollettino diramato dalla Asl sono appena 73, in gran parte effettuati all’interno degli ospedali. I positivi scoperti in più sono quindi la coda dei test risalenti a prima dell'inizio dell’anno.

Covid, frenata dell'epidemia: 39 nuovi casi, nessun morto né guarito

Quello su cui piuttosto puntano il faro i sanitari è il superamento di quota 100 a cavallo di San Silvestro. Molti sono casi secondari di cluster scoppiati in ambito familiare. Il sospetto è che si tratti dell’effetto dei cenoni di Natale o degli assembramenti in occasione dello shopping per i regali. In questa ottica, preoccupa quello che succederà nei prossimi giorni: gli esperti temono una nuova impennata della curva come conseguenza diretta delle riunioni tra parenti e amici durante il Capodanno. Un quadro non certo ottimale, considerando che tra una manciata di giorni quasi 13mila studenti delle superiori nel Viterbese torneranno a scuola (al 50% in presenza).

Dei 39 casi in più rivelati ieri, spiccano i dati soprattutto di Civita Castellana con 19 nuovi positivi, non legati al cluster all’interno della casa di riposto Villa Max. Nel paese delle ceramiche la preoccupazione ora inizia a salire. “In 4 giorni 59 positivi... Ovvio che ognuno ha fatto quello che voleva, purtroppo siamo degli irresponsabili! Servono più controlli”, invocano i cittadini sui social.

Anche a Fabrica di Roma la situazione non è buona: “Abbiamo ulteriori sette positivi al Covid, nessuno in età scolare. Negli ultimi due giorni – fa sapere il sindaco Mario Scarnati - abbiamo registrato quindici cittadini contagiati. Molto spesso è dipeso da pranzi e cene in compagnia: la maggior parte di loro sono parenti stretti, comunque tutti sono sotto controllo medico”. Da qui l’appello del primo cittadino: “Oltre ad adottare le misure che ormai conosciamo contro il virus, evitate contatti stretti, cercate di rinunciare a cene o pranzi conviviali con più persone”, afferma Scarnati.

A oggi, il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è arrivato a quota 9.225. Sale a 2.098 il numero dei cittadini che risultano ancora positivi dei quali 110 sono ricoverati nei reparti dedicati al Covid di Belcolle e di Montefiascone. Ieri nessun nuovo guarito né deceduto: il totale da marzo a oggi rimane rispettivamente 6.889 e 9. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 80.908 tamponi.

