A Viterbo crescono ancora i contagi, Arena pronto a chiudere le scuole dell'obbligo

Crescono i contagi, Arena pronto a chiudere le scuole dell'obbligo. «La Asl di Viterbo - spiega in una nota il sindaco - mi ha appena comunicato i dati di oggi riguardanti la città di Viterbo: 79 casi positivi. Il numero più alto registrato nella nostra città. Con i dati di oggi oltrepassiamo complessivamente i 900 casi positivi a Viterbo. Degli odierni 79 positivi, ben 23 riguardano viterbesi in età scolare. Sommando questi 23 ai precedenti casi, sempre in età scolare, si arriva a circa 150 alunni positivi».

Secondo il primo cittadino c'è una sola soluzione. «Leggendo i dati appare evidente quanto il virus si stia diffondendo tra gli studenti. E in egual misura, tra studenti delle superiori e delle scuole dell’obbligo. Si sta riscontrando una diffusione consistente anche tra i bambini di asili, elementari e medie. E tutto questo nonostante i controlli e la rigida adozione dei protocolli all’interno degli istituti scolastici.



Ai possibili e probabili contagi riconducibili agli spostamenti dei ragazzi delle superiori, che dai paesi della provincia raggiungevano il capoluogo sui mezzi di trasporto, si affiancano le tante altre occasioni di contagio. Nelle prossime ore è previsto un nuovo dpcm. Attenderò le nuove disposizioni governative. Qualora non fosse prevista alcuna restrizione in ambito scolastico, con molta probabilità, mi vedrò costretto - conclide la nota - ad applicare lo stesso provvedimento che ho emanato lo scorso sabato anche alle scuole dell’obbligo: sospendere le lezioni in presenza in tutte le scuole del territorio comunale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA