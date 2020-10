Un caso di positività nella Viterbese: tamponi a tappeto, partita con il Bisceglie rimandata alle 20,30

Un calciatore della Viterbese è risultato positivo al Covid 19, facendo slittare l'inizio del match di oggi contro il Bisceglie alle ore 20,30, rispetto alle 18,30 inizialmente previste.

In questi minuti, tutto il comparto tecnico della Viterbese, sta effettuando nuovi tamponi. Dopo l'esito - se non dovessero spuntare più di quattro positivi complessivi - la gara contro i pugliesi sarà regolarmente giocate nel nuovo orario indicato.

In base al protocollo federale infatti, in serie C per chiedere il rinvio di una gara bisogna avere nel gruppo squadra almeno quattro positivi.

