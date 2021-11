Domenica 14 Novembre 2021, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 10:27

Il Covid rialza la testa nella Tuscia. Ieri sono stati 47 i casi accertati di positività dal team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. I referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati a Carbognano (10), Nepi (8), Civita Castellana (5), Faleria (3), Fabrica di Roma (3), Soriano nel Cimino (3), Viterbo (3), Bassano in Teverina (2), Caprarola ( 2), Montefiascone (2), Canepina (1), Gallese (1) Oriolo Romano (1), Orte ( 1), Tarquinia (1), Vignanello (1).



A Carbognano il sindaco Agostino Gasbarri è corso subito ai ripari: «Si tratta di otto bambini e due adulti ha detto - forse sono i risultati di una festa di compleanno. Per questo motivo saranno chiuse due classi delle elementari e la scuola d'infanzia. La precauzione e il rispetto delle regole in questi casi è fondamentale». A Nepi il sindaco Franco Vita è preoccupato dopo che altre due famiglie sono risultate contagiate. «Domani (oggi, ndc) i ragazzini già in quarantena - ha sottolineato - saranno è sottoposti a tampone. Il risultato ci farà capire qual è lo stato del contagio. Invito tutti al rispetto delle prescrizioni anticovid a vaccinarsi per contare il virus. E' ovvio che se la diffusione diventerà di un certo rilievo, dovrò assumere atti per il contenimento del virus».



A Civita Castellana il numero dei positivi complessivamente è salito a 28, con i cinque di ieri. Gran parte di queste persone hanno partecipato ad un pellegrinaggio a Medjugorje nei giorni scorsi.

Dei 47 nuovi casi registrati ieri in provincia (il giorno prima erano stati 59, la curva resta alta) ben 18 sono minorenni, di cui 16 sono under 12 (perciò non vaccinati). Il malato più anziano, invece, ha 82 anni. Dei casi di ieri 29 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 19 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive-in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 17.925. Sono 23 le persone guarite: 6 a Viterbo, 5 a Vetralla, 2 rispettivaente a Celleno, Ronciglione, Sutri, 1 rispettivamente a Barbarano Romano, Marta, Montefiascone, Nepi, Orte, Tuscania. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 7 sono ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 13 sono ricoverate presso l'ospedale di Belcolle, 610 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16.832 il numero delle persone negativizzate, Dall'inizio dell'emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 214606 tamponi, 447 nelle ultime 24 ore.