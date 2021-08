Giovedì 5 Agosto 2021, 06:55

Non si salva quasi più nessuno: il Covid-19 è tornato a colpire nella maggioranza dei comuni della Tuscia. Sono infatti 46 su 60 i centri che contano almeno uno dei 292 positivi attualmente presenti in provincia. I casi maggiori, come presumibile, si trovano a Viterbo: il capoluogo ospita al momento 62 positivi.

Seguono Civita Castellana con 22, Orte con 18, Tuscania con 14. Capranica con 12, Tarquinia e Fabrica di Roma con 11, Nepi 10, Ronciglione e Vetralla 9, Bolsena 8, Oriolo Romano e Sutri con 6, Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Marta e Montalto di Castro con 5, Proceno 3. Gli altri contano 2 casi (come Montefiascone, che pur essendo uno dei principali comuni del Viterbese, ha numeri molto bassi) oppure uno solo.

Un quadro che dimostra come il virus si stia diffondendo in maniera capillare su tutto il territorio. Anche i dati di ieri lo confermano: ulteriori 21 casi accertati in 12 comuni di cui 4 a Bagnoregio, 3 a Fabrica di Roma, 2 a Bolsena, Farnese, Graffignano e Montalto di Castro, uno a Nepi, Sutri, Tarquinia, Vasanello, Vetralla e Viterbo. Tra di loro, 11 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, mentre 10 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Ancora una volta, alcuni degli ultimi positivi hanno contratto il virus in vacanza, come una contagiata di Bolsena. E ancora un volta l’età è molto bassa: 11 dei nuovi casi sono nati tra il 2000 e il 2009. A Bagnoregio sono risultati colpiti dal coronavirus una madre con i tre figli di 12, 14 e 17 anni. Sui social la notizia ha scatenato l’ennesimo battibecco con interventi di no-vax subito stigmatizzati dal sindaco Luca Profili: “Chi sorride ancora davanti al Covid, o non capisce o non capisce, non vedo altre alternative. Chi ancora passa il proprio tempo a propinarci teorie senza senso sul vaccino, immagino abbia passato gli ultimi 17 mesi su qualche altro pianeta, non sulla terra. Io vivo di realtà, di difficoltà, di persone che hanno visto morire amici, fratelli e sorelle, mamme e papà, nonni e nonne”, ribadisce il primo cittadino.

Ieri il numero dei guariti è salito di 19 persone, mentre restano 5 i ricoverati tra i positivi: 2 in un ospedale di Roma e 3 nel reparto di Malattie infettive di Belcolle.