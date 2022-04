Venerdì 8 Aprile 2022, 07:10

Arrivano a 600 le vittime del Covid-19 nella Tuscia in due anni circa. Certo, non tutti i decessi sono imputabili in via primaria all’infezione, visto che in diversi casi i pazienti già soffrivano di altre patologie. Ma il numero è comunque impressionante: equivale a un piccolo paese della provincia spazzato letteralmente via. Gli altri numeri della pandemia parlano di una curva in calo ma di ricoveri stabili. Gli ultimi due decessi riguardano una donna di 87 anni, residente a Vignanello, e un uomo di 91 anni di Acquapendente, ricoverati all’ospedale di Belcolle.

Ieri ancora molti nuovi casi ma il livello di guarigioni è stato comunque superiore: 365 positivi e 410 guariti è il bilancio della Asl di Viterbo. Sono 51 i comuni coinvolti dall’ultimo bollettino. Ecco i numeri più importanti: 72 ulteriori positivi a Viterbo, 27 ad Acquapendente, 19 a Soriano nel Cimino, 18 a Ronciglione, 16 a Montefiascone, 15 a Vetralla, 14 a Sutri, 13 a Civita Castellana, 9 a Bassano Romano e Fabrica di Roma, 8 a Canepina e Montalto di Castro, 7 a Bolsena, Capranica, Marta e Orte. Degli ultimi casi, due sono stati subito ricoverati a Belcolle, 363 stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio.

I ricoveri, appunto. Restano 63 i pazienti in ospedale: 41 nel reparto di Malattie infettive, uno nella Terapia intensiva Covid, 21 a Medicina Covid. Interessante anche la fotografia dell’età degli ultimi contagiati: ci sono due bambini di circa un anno e un totale di 67 minori colpiti dal virus. Sono 100 gli over 60, tra cui una donna del 1929 che è la più anziana. Seguono i 71 casi tra i 41 e i 50 anni; i 53 tra i 51 e i 60; i 41 tra i 31 e i 40; infine i 32 tra i 19 e i 30 anni.