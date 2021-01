Il virus è tutt’altro che debellato: per la prima volta da settimane, il numero degli attualmente positivi torna sopra quota 2mila. Per la precisione, 2.059 sono i viterbesi ancora alle prese col Covid. Questo dimostrano i dati degli ultimi giorni che hanno visto risalire la curva del contagio nella Tuscia. Per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi in 24 ore superano quota 100: in particolare, il 2021 esordisce con 107 contagiati in più in 27 comuni della provincia. I numeri più alti a Vetralla (19), quindi Viterbo (18) e Civita Castellana (16). Qui 14 sono legati alla casa di riposo “Villa Max” dove, come specifica il sindaco Luca Giampieri, sono contagiati 13 ospiti e un’operatrice. “Tutti i soggetti sono in isolamento e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl”, assicura il primo cittadino.

Degli ultimi casi, 62 presentano un link epidemiologico con altri precedentemente accertati e già isolati, 43 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 2 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. Nessuno ha avuto bisogno di un ricovero.

Otto positivi di cui un 12enne a Fabrica di Roma, come rivela il sindaco Mario Scarnati. E a Bassano Romano prosegue l’incremento dei numeri: “Anche con il nuovo anno, continuano i positivi: 4 persone, tutti link di casi già conosciuti. Il totale sale a 89, di cui 41 nella rsa l’Assunta”, specificano dal Comune.

Due ulteriori contagi a Sutri, dove il sindaco Vittorio Sgarbi si schiera per i vaccini: “ Speriamo che nel Lazio e a Sutri la campagna possa cominciare quanto prima. Il tema è molto complesso. Sono stato insultato perché molti pensavano nutrissi simpatie per i no vax. Ora mi insultano questi ultimi perché mi vaccino. Ma i no vax hanno le loro convinzioni e sono pericolosi più per se stessi che per gli altri”, afferma.

Con questa ennesima infornata, il totale dei contagiati nella Tuscia dall’inizio della pandemia arriva a 9.186. Sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 18 i pazienti negativizzati. Non mancano altre buone notizie: nessun decesso per coronavirus è stato registrato nell’ultimo giorno. Calano anche i posti letto occupati causa Covid: al momento, il numero dei ricoverati è sceso a 102 tra Malattie infettive, Terapia intensiva, Medicina di Belcolle e Medicina riabilitativa di Montefiascone. I restanti 1.957 infetti stanno trascorrendo la convalescenza in casa. Sale a 6889 il numero delle persone negativizzate, mentre quello dei deceduti resta a 239. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 80835 tamponi, 375 nelle ultime 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA