Nella Tuscia per sottoporsi al tampone. E, in alcuni casi, anche per farsi curare dal Covid-19. Circondata da zone rosse o arancioni, la provincia di Viterbo – negli scorsi anni con numeri record di mobilità passiva – sotto pandemia richiama pazienti da altri territori limitrofi. Ogni giorno, una media compresa tra il 5 e il 10% dei positivi scoperti dal laboratorio di genetica medica dell’ospedale di Belcolle non vengono comunicati nel bollettino della Asl di Viterbo, perché appartenenti ad altre aziende sanitarie locali cui compete la diffusione del dato. Il fenomeno, registrato sin dall’inizio dell’epidemia, è cresciuto dopo l’apertura dei drive-in di Tarquinia e di Civita Castellana: mentre la città del litorale richiama cittadini dal sud della Toscana, soprattutto dal Grossetano, all’Andosilla si rivolgono utenti dell’area a nord di Roma. Viterbo, invece, si conferma calamita per umbri e reatini. Non solo: anche all’interno dei vari reparti dedicati alla lotta al Covid, sono curati pazienti appartenenti ad altre Asl.

Sul fronte dei contagi, ieri la Tuscia ha toccato il record assoluto dall’inizio della pandemia: più 250 positivi. Un numero così alto potrebbe essere spiegato con l’aumento del lavoro del laboratorio a Belcolle dove nei giorni scorsi si erano registrati degli arretrati, adesso recuperati con tempi di analisi scesi a 2-3 giorni dall’effettuazione del molecolare. Su 60 comuni della provincia, in 47 hanno registrato casi. Ecco i più colpiti: 57 a Viterbo, 16 a Tarquinia, 15 ad Acquapendente e Nepi, 9 a Civita Castellana e Montefiascone, 8 a Monterosi, Tuscania e Vitorchiano, 7 a Castel Sant’Elia e Orte, 6 a Vetralla, Fabrica di Roma e Bagnoregio, 5 a Ronciglione, Soriano nel Cimino e Marta. Ieri anche ulteriori 4 morti: una 77enne di Nepi, un 84enne di Viterbo, una 67enne di Montefiascone e un 89enne di Grotte di Castro.

La vittima nepesina, Annamaria Andreoli, era molto nota in paese. “Tanti la conoscono – ricorda il sindaco Franco Vita - perché per anni è stata dipendente del Comune. Dopo la pensione ha portato il suo contribuito perché eletta consigliere nel mio primo mandato. È stata una donna forte, coraggiosa, ha affrontato la vita familiare con serietà , rispetto e coraggio. Una di quelle donne che meravigliano per il rispetto di valori oggi non sempre considerati”. Sempre a Nepi, ieri scoperto l’ennesimo focolaio in una struttura per anziani: 7 ospiti della casa di riposo Armonia di Nepi sono positivi.

A Marta, vietato l’acceso alle aree attrezzate con giochi per bambini, mentre ad Acquapendente dei nuovi casi 4 appartengono a due cluster precedentemente identificati, gli altri 11 rientrano in tre nuovi focolai, per lo più familiari. “A differenza della primavera scorsa – commentano dal Comune - il virus sta coinvolgendo molto di più tutta la nostra comunità. Sono pochissime le famiglie che non sono state toccate, anche in modo indiretto”. Toccante la testimonianza di Camilla Pesci, 26enne di Ronciglione: "Mi ritrovo sola chiusa in una stanza senza vedere nessuno da giorni. E quando mi sento soffocare mi guardo intorno e non c’è nessuno ad aiutarmi, se non me stessa: devo farmi coraggio e attaccarmi l’ossigeno. Non sottovalutate la situazione. Io più volte al giorno ho la sensazione di soffocare, ed è bruttissimo. Quindi, per favore, statevene a casa”.

